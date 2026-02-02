Un’emozionante Carmen di Bizet mostra l’amore come desiderio di libertà

A Bergamo, la scena si anima con un’interpretazione intensa di “Carmen” di Bizet. Lo spettacolo mette in luce come l’amore possa essere anche una lotta per la libertà, sia di pensiero che di sentimenti. La semplicità della messa in scena si scontra con il desiderio profondo di libertà, portando il pubblico a riflettere su quanto spesso il cuore e la mente devono confrontarsi per trovare spazio e verità.

Bergamo. Un’essenzialità che si confronta con un desiderio di libertà (di pensiero e sentimenti) che passa necessariamente per uno scontro. Un conflitto tra ordine e libertà, che dal periodo grigio del Franchismo guarda ad oggi, è quello presente nella “ Carmen ” di Georges Bizet, messa in scena domenica primo febbraio (in replica) al Teatro Donizetti, a conclusione della sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Un nuovo allestimento, quello proposto, dei Teatri di OperaLombardia (Grande di Brescia, Ponchielli di Cremona, Fraschini di Pavia, Sociale di Como e, appunto, Donizetti), realizzato in occasione dei 150 anni dalla prima rappresentazione (3 marzo 1875), in co-produzione con il Teatro Comunale ‘Pavarotti-Freni’ di Modena, il Teatro Municipale di Piacenza e il Teatro ‘Dante Alighieri’ di Ravenna.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bergamo Carmen La Carmen di Bizet venerdì e domenica al Teatro Donizetti Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15. Opera&Concerti, al Donizetti in scena “Carmen” di Georges Bizet La stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude con la rappresentazione di “Carmen” di Georges Bizet, in scena venerdì 30 gennaio alle ore 20. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Carmen al Teatro Verdi di Pisa Una serata travolgente, carica di passione, energia e sentimento. Musica che ti prende, voci che arrivano dritte al cuore, un teatro che vibra fino all’ultimo applauso. Emozionante, intensa, indimenticabile. ️ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.