Il Green Park di Cervinara ha ospitato il 11 aprile 2026 un evento rivolto alle famiglie, intitolato The Mom Club. La giornata, gratuita, ha attirato un buon numero di partecipanti e ha offerto momenti di intrattenimento e condivisione all’interno dell’area verde. La manifestazione ha puntato a promuovere il confronto tra le famiglie presenti, creando un’occasione di incontro e scambio tra i partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’11 aprile 2026 il Green Park di Cervinara ha fatto da cornice a una giornata interamente dedicata alle famiglie, con un evento gratuito che ha richiamato numerosi partecipanti, trasformando l’area in un luogo di condivisione e intrattenimento. L’appuntamento nasce dalla sinergia tra The Mom Club, Capanonne Motor Club e Opulentia, tre realtà unite dalla volontà di creare occasioni di aggregazione sul territorio. Accanto a Capanonne Motor Club e Opulentia, già attive da tempo nella Valle Caudina, si affianca The Mom Club, progetto in crescita che punta a costruire reti tra famiglie attraverso attività partecipative e inclusive.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Green Park di Cervinara c’è anche The Mom Club: si punta a fare rete tra famiglie

Nasce The Mom Club: una nuova comunità per famiglie, genitori e bambini tra cultura, socialità e inclusioneThe Mom Club nasce da un bisogno concreto e profondamente condiviso: quello di sentirsi compresi, sostenuti e parte di una rete.

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