Al Green Park di Cervinara c’è anche The Mom Club | si punta a fare rete tra famiglie
Il Green Park di Cervinara ha ospitato il 11 aprile 2026 un evento rivolto alle famiglie, intitolato The Mom Club. La giornata, gratuita, ha attirato un buon numero di partecipanti e ha offerto momenti di intrattenimento e condivisione all’interno dell’area verde. La manifestazione ha puntato a promuovere il confronto tra le famiglie presenti, creando un’occasione di incontro e scambio tra i partecipanti.
Tempo di lettura: 2 minuti L’11 aprile 2026 il Green Park di Cervinara ha fatto da cornice a una giornata interamente dedicata alle famiglie, con un evento gratuito che ha richiamato numerosi partecipanti, trasformando l’area in un luogo di condivisione e intrattenimento. L’appuntamento nasce dalla sinergia tra The Mom Club, Capanonne Motor Club e Opulentia, tre realtà unite dalla volontà di creare occasioni di aggregazione sul territorio. Accanto a Capanonne Motor Club e Opulentia, già attive da tempo nella Valle Caudina, si affianca The Mom Club, progetto in crescita che punta a costruire reti tra famiglie attraverso attività partecipative e inclusive.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Nasce The Mom Club: una nuova comunità per famiglie, genitori e bambini tra cultura, socialità e inclusioneThe Mom Club nasce da un bisogno concreto e profondamente condiviso: quello di sentirsi compresi, sostenuti e parte di una rete.
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