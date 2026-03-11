Al Circolo della Stampa di Avellino la Mostra Solidale di Babbaalrum

Al Circolo della Stampa di Avellino è in corso la “Mostra Solidale” organizzata dall'associazione BABBAALRUM, aperta al pubblico dal 3 al 20 marzo. La mostra si svolge negli spazi del Circolo della Stampa e presenta opere e iniziative legate alla solidarietà promosse dall’associazione. La partecipazione al pubblico è ancora aperta e l'evento può essere visitato in questi giorni.

E' tuttora in corso la "Mostra Solidale" dell'associazione BABBAALRUM nel prestigioso Circolo della Stampa di Avellino (dal 3 al 20 Marzo). Tra i momenti più attesi della rassegna, venerdì 13 marzo alle ore 18.00 la mostra sarà impreziosita dall'esibizione artistica della violinista solofrana.