Al Brillante - Nuovo Teatro Lippi lo spettacolo teatrale Fine pena ora di Elvio Fassone
Giovedì 16 aprile 2026 alle 21:30 si terrà uno spettacolo teatrale al Brillante - Nuovo Teatro Lippi di Firenze. La messa in scena si intitola
Giovedì 16 aprile 2026, ore 21:30 al Brillante - Nuovo Teatro Lippi (via Pietro Fanfani 16 a Firenze) ci sarà lo spettacolo teatrale “Fine pena ora” di Elvio Fassone (Adattamento e Regia Simone Schinocca, Produzione Tedacà). “Fine pena ora” porta in scena la corrispondenza lunga oltre 30 anni tra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Spettacolo teatrale "Borsellino" a Brillante - Nuovo Teatro LippiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Nell’ambito della...
Leggi anche: Rob Mazurek live al Brillante - Nuovo Teatro Lippi Firenze