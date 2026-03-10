Spettacolo teatrale Borsellino a Brillante - Nuovo Teatro Lippi

Venerdì 13 marzo 2026 alle 21.30, al Brillante - Nuovo Teatro Lippi di Firenze, si terrà lo spettacolo teatrale

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Nell’ambito della rassegna teatrale Tracce di Invisibili, venerdì 13 marzo 2026 alle 21.30 al Brillante - Nuovo Teatro Lippi (via Pietro Fanfani 16 a Firenze) avrà luogo uno spettacolo dedicato a una delle figure più significative della lotta alle mafie: “Borsellino”. Lo spettacolo è una produzione Teatro Bresci, di e con Giacomo Rossetto. Sono passati più di 30 anni da quel maledetto 19 luglio, giorno della strage di via D'Amelio. Lo spettacolo racconta la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo che non accetta compromessi, dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe e il cui lavoro non è ancora finito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

