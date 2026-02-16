Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga | sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione

La linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga è stata temporaneamente chiusa oggi a causa di lavori di manutenzione urgenti. La decisione è stata presa dopo che sono emersi problemi con i segnali e i binari, che richiedevano interventi immediati per evitare rischi ai passeggeri. Durante i lavori, i treni sono stati dirottati su percorsi alternativi, causando ritardi e disagi ai pendolari della zona.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza della rete. Sono quelli programmati dal 23 al 27 febbraio e dal 2 al 6 marzo prossimi nella tratta Arezzo – Civitella BP. I collegamenti ferroviari nelle ore di maggior flusso resteranno regolari; quelli con minore utenza lo saranno solo nel tratto Civitella BP– Sinalunga e viceversa. Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per l'utenza, saranno attivati autobus sostitutivi a cura di Tiemme Spa. I bus effettueranno fermata ad Arezzo, Terminal Bus in via Piero della Francesca, a Civitella BP, nel piazzale adiacente la stazione, e lungo le fermate di Pescaiola e Via Chiari, con punti segnalati da apposite paline.