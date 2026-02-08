Lavori di risagomatura del canale sospensione temporanea della circolazione
Questa mattina la polizia locale dell’alto ferrarese ha annunciato che lunedì 9 sarà in vigore un’ordinanza che sospende temporaneamente la circolazione lungo via Ferrarese a Zerbinate. I lavori di risagomatura del canale richiedono la chiusura, quindi gli automobilisti dovranno trovare percorsi alternativi. La strada resterà chiusa per tutta la giornata, con i lavori che dovrebbero terminare entro sera.
Modifiche alla viabilità. Lunedì 9 entrerà in vigore l’ordinanza della polizia locale dell’alto ferrarese, che dispone una sospensione temporanea della circolazione stradale lungo via Ferrarese a Zerbinate. La misura si è resa necessaria a causa della richiesta avanzata dall’azienda incaricata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
