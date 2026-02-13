Il Centrodestra compatto ha trovato la quadra | c' è il nome del candidato a sindaco di Agrigento

Il Centrodestra ha deciso di sostenere un unico candidato a sindaco di Agrigento dopo aver risolto le divergenze interne. La scelta è arrivata in seguito a diverse riunioni e incontri tra i leader dei partiti, che hanno concordato di unificare le candidature per rafforzare la corsa elettorale. Ora, l’obiettivo è presentare un fronte unito per affrontare le sfide della città.

Il Centrodestra si presenterà compatto alle prossime elezioni amministrative di Agrigento e con un solo candidato sindaco. Un'utopia? Forse, ma l'orientamento emerso negli ultimissimi incontri svolti in questi giorni, che hanno permesso di chiarire le varie posizioni e proposte, sembra essere cristallizzato. Sul nome c’è ancora un cauto silenzio, ma dalle indiscrezioni emerse ce n'è uno in pole position: quello di un medico. E non si tratta dell'uscente sindaco Franco Micciché, né dell'altro, quello di Gino Cacciatore, circolato con insistenza nelle scorse settimane. Questo, per il Centrodestra, è il fine settimana decisivo: ci saranno gli ultimi incontri e quasi sicuramente fra domani e lunedì il nome del candidato a sindaco di Agrigento verrà ufficializzato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento si avvicina alle elezioni comunali senza ancora un nome ufficiale per la corsa a sindaco.

Il candidato sindaco Costantini evidenzia come, secondo lui, il centrodestra abbia fallito nella gestione della sicurezza cittadina.

