Educazione digitale | al Meyer un progetto per l’uso consapevole del web

Il progetto “Educazione digitale” al Meyer è un’iniziativa della Polizia di Stato, dell’Ospedale Pediatrico Meyer e della Fondazione Meyer, pensata per promuovere un uso responsabile e consapevole del web tra i bambini. L’obiettivo è fornire strumenti e informazioni utili per navigare in sicurezza, favorendo un approccio informato e equilibrato alla presenza online dei più giovani.

Firenze, 21 gennaio 2026 – La Polizia di Stato, in collaborazione con l’ Ospedale Pediatrico Meyer e la Fondazione Meyer, ha dato vita a un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di aiutarli a muoversi nel mondo digitale in modo più sicuro e consapevole. Il progetto, reso possibile anche da Tripel Due, si chiama “ I Rischi del web - La Polizia di Stato incontra i bambini del Meyer ”, e nasce all’interno delle attività educative e di prevenzione volte alla diffusione della cultura digitale e a un utilizzo corretto della rete messe in campo dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, per promuovere un uso positivo e consapevole dei social network e dei dispositivi digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

