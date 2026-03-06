Un rappresentante della Fimp ha dichiarato che i pediatri sono impegnati a migliorare la copertura vaccinale contro il meningococco B. Secondo un comunicato, le coperture attuali non raggiungono gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. La situazione viene monitorata per valutare eventuali interventi. La dichiarazione è stata diffusa in occasione di un aggiornamento sulla prevenzione delle malattie infettive.

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Le coperture vaccinali contro il meningococco B restano al di sotto degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. "Oltre al picco di infezione al di sotto dell'anno, esiste un secondo picco di incidenza di questa infezione nell'adolescente e nel giovane adulto. Secondo gli ultimi dati di sorveglianza, l'80-90% dei casi di meningite meningococcica, in questa fascia, è determinato proprio dal sierogruppo B. Spesso si effettua il vaccino tetravalente per altri sierogruppi, ma resta scoperto quello B che", paradossalmente, "è però il più rappresentato". Lo spiega Martino... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaccini, Barretta (Fimp): "Pediatri impegnati per migliore copertura anti-meningococco B"

