Cortinametraggio 21 | il festival della rinascita olimpica si conferma fucina di talenti e ponte tra generazioni

Si è conclusa con successo la ventunesima edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato ai cortometraggi che da oltre vent’anni si distingue nel panorama italiano. La manifestazione ha attirato numerosi artisti e pubblico, rafforzando la sua reputazione come appuntamento di riferimento nel settore. La rassegna ha confermato la sua capacità di mettere in mostra nuovi talenti e di rappresentare un collegamento tra diverse generazioni di cineasti.

Si è chiuso superando ogni aspettativa la ventunesima edizione di Cortinametraggio, l’appuntamento che ormai da oltre vent’anni detta la linea nel panorama dei corti in Italia. Nonostante le criticità legate ai cantieri olimpici, che hanno reso indisponibili le storiche location come l’Alexander Girardi Hall, il festival ha saputo reagire con prontezza: la hall dell’Hotel de la Poste e il palco di Casa Esselunga sono diventati i nuovi centri nevralgici dello scambio creativo. Il bilancio finale parla di un’edizione partecipata e concreta, dove il rigore narrativo del cortometraggio è stato al centro del dibattito, arricchito dai consigli pratici della masterclass di Paolo Genovese e dal confronto costante tra giurati e giovani registi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Cortinametraggio 21: il festival della rinascita olimpica si conferma fucina di talenti e ponte tra generazioni Articoli correlati La Virtus Binasco e i bilanci difficili. Fucina di talenti sempre in bilicoLa favola della Virtus Binasco, fucina di grandi promesse della pallavolo, si infrange contro burocrazia e costi di gestione. Cortinametraggio 2026: l’animazione di Alessandro Rak tra i finalisti della 21ª edizioneIl festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri scalda i motori per la sua ventunesima edizione. Tutti gli aggiornamenti su Cortinametraggio 21 il festival della... Temi più discussi: I vincitori della 21^ Cortinametraggio.Trionfa Bratiska di Gregorio Mattiocco e Giorgio Giampà con Astronauta; 21 CORTINAMETRAGGIO:PAOLO GENOVESE AI GIOVANI AUTORI: INNOVARE, RISCHIARE, NON INSEGUIRE CIO' CHE HA GIA' FUNZIONATO; Al via la 21ma edizione di Cortinametraggio. A Cortinametraggio il miglior corto è BratiskaPrimo premio assoluto della giuria del concorso, premio Anec e Fice, premio Young, premio speciale per il cast (Edoardo Pesce, Hlib Tovstoluh, Ruslan Hurak), a Cortinametraggio vince Bratiska di Grego ... ansa.it Torna Cortinametraggio, sulle Dolomiti il festival del cinema breveDal 23 al 29 marzo sedici cortometraggi in concorso, in giuria nella località bellunese anche Ricky Memphis e Jerry Calà, fra gli ospiti i Riccardo Scamarcio, serata inaugurale al leggendario Vip Club ... giornaletrentino.it Damiano Gavino e Riccardo Scamarcio, ospiti al Cortinametraggio 2026. Damiano in veste di giurato, Riccardo invece ha tenuto un laboratorio intensivo di recitazione, in cui i partecipanti si sono esercitati su alcune scene dei suoi film. 1) Leonardo Puccini - facebook.com facebook A Cortinametraggio il miglior corto è Bratiska. Tra i premiati della 21/a edizione Tamago #ANSA x.com