A Castelfranco di Sotto, una ragazza di 12 anni che venerdì era stata aggredita a scuola, è rientrata questa mattina tra i banchi. Dopo l’incidente, si sono svolte due ore di confronto tra gli studenti, che hanno coinvolto anche insegnanti e personale scolastico. La scuola ha deciso di riprendere le attività regolari, continuando le verifiche sulla sicurezza e sul comportamento degli studenti.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 13 aprile 2026 – È tornata in classe stamani la 12enne ferita venerdì mattina a colpi di forbici da una coetanea che l'ha aggredita nel bagno della palestra scolastica di Castelfranco di Sotto, nel tentativo di emulare, avrebbe riferito agli investigatori, le scene di un film. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacagiacomo-bongiorni-omicidio-wtzet0lj La ragazzina è stata accolta dai compagni di classe e dagli insegnanti che hanno dedicato le prime due ore di lezione all'episodio nel tentativo di rasserenare il clima tra tutti gli alunni presenti. La visita dei docenti. Assente, invece, perché sospesa, la dodicenne che ha aggredito la compagna di classe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredita a scuola, la ragazzina è tornata in classe. Due ore di confronto con gli studenti

Aggredita con le forbici, la ragazzina ferita torna a scuola. “Nessuna sottovalutazione”Castelfranco di Sotto (Pisa), 12 aprile 2026 – La ragazzina ferita dalla compagna di classe a colpi di forbici è a casa e sta meglio.

Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea, choc alla scuola mediaCastelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – Momenti di paura nella scuola media di Castelfranco, dove si è verificata una gravissima aggressione...