Aggredita con le forbici la ragazzina ferita torna a scuola Nessuna sottovalutazione

Una ragazzina ferita da una compagna di classe con delle forbici è tornata a frequentare la scuola dopo l’episodio avvenuto nel centro di Castelfranco di Sotto. La giovane si trova ora a casa, dove sta meglio. Le autorità scolastiche hanno dichiarato che nessuna valutazione è stata sottovalutata e che sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari. L’incidente aveva suscitato attenzione tra studenti, genitori e docenti.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 12 aprile 2026 – La ragazzina ferita dalla compagna di classe a colpi di forbici è a casa e sta meglio. Domani tornerà in classe. “Ho parlato con la famiglia – dice il dirigente scolastico Sandro Sodini – La bimba sta meglio e oggi andrò a trovarla insieme ad alcuni insegnanti. Domani, stando a quanto mi hanno riferito i genitori, torna a scuola”. “Quanto successo venerdì mattina è gravissimo e nessuno lo sta sottovalutando – aggiunge Sodini – Stiamo lavorando tutti insieme per affrontare ogni situazione, a cominciare dal rientro in classe di domani quando la scuola sarà regolarmente aperta. Ripeto, nessuno sottovaluta niente e c’è una grande collaborazione con le istituzioni, a cominciare dal Comune.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredita con le forbici, la ragazzina ferita torna a scuola. “Nessuna sottovalutazione” Pisa: ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola. Dodicenne ricoverata. L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieriPISA – Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Forbici e coltelli a scuola: la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicanoCastelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – E’ allarme dopo una nuova aggressione avvenuta tra le mura scolastiche.