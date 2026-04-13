Aggrediscono un 13enne col tirapugni a parco Marconi e gli rompono la mascella | aveva difeso le amiche dai bulli
Due ragazzini di 13 anni hanno aggredito un coetaneo nel parco Marconi, utilizzando un tirapugni. La vittima, un ragazzo di Sant'Egidio, si era avvicinato per difendere le amiche dalle prese in giro di altri coetanei. Durante l’aggressione, il 13enne ha riportato la rottura della mascella. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel pomeriggio di ieri.
Ragazzini di 13 anni aggrediscono un coetaneo volontario di Sant'Egidio con tirapugni al parco: aveva difeso le amiche dalle loro prese in giro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Insegnante accoltellata dallo studente 13enne: perché? Un brutto voto o la lite col compagno difeso dalla profLa campanella è suonata puntuale come tutte le mattine alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario.
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