Aggrediscono un 13enne col tirapugni a parco Marconi e gli rompono la mascella | aveva difeso le amiche dai bulli

Due ragazzini di 13 anni hanno aggredito un coetaneo nel parco Marconi, utilizzando un tirapugni. La vittima, un ragazzo di Sant'Egidio, si era avvicinato per difendere le amiche dalle prese in giro di altri coetanei. Durante l’aggressione, il 13enne ha riportato la rottura della mascella. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel pomeriggio di ieri.