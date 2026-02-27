Ragazzino fermato al parco con gli amici e un tirapugni in tasca | denunciato

Un minorenne è stato fermato dai poliziotti nel parco di Spoleto durante un controllo di routine. Con sé aveva un tirapugni che è stato sequestrato, e di conseguenza il giovane è stato denunciato. L’episodio si è verificato mentre il ragazzo era in compagnia di alcuni amici. La polizia ha gestito la situazione e ha avviato le procedure di denuncia.

Un minorenne è stato denunciato a Spoleto per il possesso di un tirapugni. Il giovane è stato fermato per un controllo da parte degli agenti del Commissariato cittadino.I poliziotti hanno notato la presenza di alcuni ragazzi nei pressi delle panchine di piazza della Vittoria; uno di essi, alla.