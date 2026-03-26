Insegnante accoltellata dallo studente 13enne | perché? Un brutto voto o la lite col compagno difeso dalla prof

Una docente è stata accoltellata da uno studente di 13 anni durante l’orario scolastico in una scuola media. L’episodio si è verificato in un momento in cui l’insegnante aveva avuto una discussione con un compagno di classe, episodio che sembra aver preceduto l’aggressione. La scuola si trova a Trescore Balneario, e l’accaduto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La campanella è suonata puntuale come tutte le mattine alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. Gli studenti sono entrati, gli insegnanti anche. Ma, in verità, è cambiato tutto. La spensieratezze e il vociare rumoroso dei ragazzi, classici del rito quotidiano dell’ingresso in classe, hanno lasciato posto al silenzio. Teste basse, poca voglia di parlare. Quanto avvenuto mercoledì non potrà mai essere dimenticato: l’insegnante di francese Chiara Mocchi accoltellata in corridoio da un alunno della Terza A. Lei ricoverata in prognosi riservata, dopo un intervento chirurgico per salvarle. Lui, 13 anni, interrogato per ore dai carabinieri sui motivi della folle aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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