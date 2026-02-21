Firenze sicurezza | aggredisce agenti durante controllo alle Cascine arrestato

Un uomo, originario del Nord Africa e già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito gli agenti durante un controllo alle Cascine a Firenze. Quando gli hanno chiesto di mostrarsi, ha reagito con violenza e ha tentato di scappare. La sua resistenza ha reso necessario l’intervento di rinforzi, e alla fine è stato arrestato. Il fatto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine nel parco pubblico.

FIRENZE – E’ accaduto ieri pomeriggio, 20 febbraio 2026, al Parco delle Cascine di Firenze. Durante un servizio di pattugliamento e monitoraggio impostati in zona gli agenti della polizia municipale del Reparto Sicurezza Urbana hanno proceduto al controllo di un uomo nei pressi dei giardini di piazzale Thomas Jefferson. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo, risultato poi essere uno straniero originario del nord Africa, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, ha reagito con atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli operatori. Nel corso delle operazioni l’uomo ha spintonato gli agenti e ha morso uno di loro al braccio, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce, trasportava droga nelle mutande: arrestatoUn giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia.

Parcheggiatore abusivo aggredisce gli agenti durante un controllo a Catania e danneggia la volante, arrestatoUn parcheggiatore abusivo di 28 anni, straniero, ha aggredito gli agenti di polizia durante un controllo nel centro di Catania e ha danneggiato la volante con un oggetto contundente.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.