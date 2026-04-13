Affari Tuoi sfortuna nera per Giorgia | finisce con un euro

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 11 aprile, una concorrente di Pescara ha visto sfumare ogni possibilità di vittoria, concludendo la sua partita con un euro. La giovane assistente sociale ha affrontato una serie di imprevisti tecnici e sfortune che hanno influenzato il risultato finale, determinando un esito decisamente negativo rispetto alle aspettative iniziali. La trasmissione ha registrato così un episodio insolito e amaro per la partecipante.

La puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 11 aprile ha protagonista Giorgia, una giovane assistente sociale di Pescara, la cui serata si è conclusa con un amaro epilogo dopo una partita segnata da sfortune e imprevisti tecnici. Durante lo show, condotto da Stefano De Martino, si sono verificati diversi episodi fuori programma, tra cui un piccolo infortunio del presentatore e una serie di scoperte infelici che hanno portato la concorrente a tornare a casa con appena un euro. Un percorso in salita tra sfortuna e colpi di scena per la concorrente abruzzese. Dopo aver atteso ben 28 puntate per trovarsi sul set, l’assistente sociale di 27 anni ha dovuto affrontare una sfida estremamente complessa fin dai primi istanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Affari Tuoi, sfortuna nera per Giorgia: finisce con un euro Affari Tuoi, il fragoroso "suicidio" di Giorgia: "Ci siamo...", finisce in disgraziaSempre qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il format campionissimo in termini di share in onda ogni sera su Rai 1. Leggi anche: “Stupida sfortuna“ di Fulminacci conquista Affari tuoi: cosa accadrà al brano durante la trasmissione