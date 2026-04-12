Durante una puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, una concorrente di nome Giorgia ha pronunciato le parole

Sempre qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il format campionissimo in termini di share in onda ogni sera su Rai 1. La puntata in questione è quella proposta nella serata di sabato 12 aprile. Al centro della partita c’è Giorgia, 27 anni, arrivata da Pescara insieme alla zia Alessandra. L’avvio è subito complicato: escono rapidamente i pacchi più pesanti, da 200.000, 100.000 e 50.000 euro, facendo calare il gelo in studio. Qualche segnale positivo arriva con l’eliminazione di cifre più contenute, ma la tensione resta alta. La prima offerta del Dottore, pari a 28.000 euro, viene rifiutata senza esitazioni. Tra momenti di spettacolo e nuove chiamate, il percorso si sviluppa tra alti e bassi: Giorgia respinge anche la proposta di cambio e continua a giocare, ma il colpo più duro arriva con l’uscita dei 300.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il fragoroso "suicidio" di Giorgia: "Ci siamo...", finisce in disgrazia

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Il pacchista di Affari Tuoi Francesco Rubino è il marito di Giorgia Ginevra Nardini, l’influencer GregemammaSi chiama Francesco Rubino il pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio.