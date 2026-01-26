Herbert Ballerina ritorna ad Affari Tuoi dopo una settimana di assenza, confermando la sua presenza nel programma. Con Stefano De Martino, mantiene il rapporto consolidato, senza variazioni nel feeling tra i due. La puntata si presenta come un incontro di continuità, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire un format ormai consolidato e apprezzato.

Torna ad Affari tuoi dopo una settimana di misteriosa assenza, Herbert Ballerina, e con Stefano De Martino il feeling è lo stesso di sempre. Il conduttore del quiz show dell' access prime time di Rai 1 riaccoglie a casa l'ex spalla di Maccio Capatonda con gli onori che si riservano alle grandi star. E in aggiunta, pure qualche sfottò che scalda il cuore ai telespettatori che attendevano il rientro di Herbert con trepidazione. Torna anche il momento della scienza, con tanto di musichetta alla Quark: "Oggi ho un'invenzione che rivoluzionerà le nostre giornate casalinghe - annuncia tronfio Herbert -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

Leggi anche: Affari Tuoi, il gelo di Natale: De Martino caccia Herbert Ballerina

Leggi anche: Affari tuoi, "faccio lo...": gelo Herbert Ballerina, De Martino si scusa

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Affari tuoi, De Martino stufo di Herbert Ballerina Portatelo via Giorgia fa un disastro nonosta

Argomenti discussi: Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e fa ballare Stefano De Martino; Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: Chi parlava male di Samira Lui che dice?; Herbert Ballerina stasera ad Affari tuoi, il comico torna nella puntata del 25 gennaio: confermata Martina Miliddi; Affari tuoi, Herbert Ballerina scomparso. Cosa è successo e che fine ha fatto.

Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: Chi parlava male di Samira Lui che dice?Ascolti record, la novità Martini Miliddi e il ritorno annunciato di Herbert: il nuovo assetto nel cast di Affari Tuoi accende il dibattito tra i fan. libero.it

Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e fa ballare Stefano De MartinoA giocare nella puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi è Antonio dell’Umbria. Originario di Foligno, il concorrente ha svelato a Stefano De Martino di essere un metalmeccanico, ma di avere anche una ... dilei.it

` ! Dopo un po’ di assenza, Herbert Ballerina è di nuovo ad Affari Tuoi… e si sente eccome! La sua comicità mancava e rivederlo lì ha rimesso subito il sorriso. E voi Siete felici del suo ritorno o vi era mancato come a noi #Aff - facebook.com facebook

Il conduttore di Affari tuoi ha per la prima volta pubblicato un contenuto sul suo profilo social ufficiale per ricordare il padre Enrico, mancato lo scorso 19 gennaio, dopo una lunga malattia x.com