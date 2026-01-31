Affari Tuoi pazzesco De Martino | Herbert Ballerina è odioso

Stefano De Martino non si trattiene e risponde in diretta a un utente che lo aveva insultato. Prima che la puntata di Affari tuoi si avviasse, il conduttore si è rivolto all’hater Giorgio, definendolo “odioso”. La scena ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando ancora una volta il carattere deciso del presentatore.

Stefano De Martino risponde all’hater Giorgio e lo fa in diretta, prima ancora che la partita di Affari tuoi entri nel vivo. È questo uno dei momenti più commentati della puntata andata in onda venerdì 30 gennaio su Rai 1, con protagonista Giovanni, militare dell’esercito di Cisternino, in provincia di Brindisi, in rappresentanza della Puglia. Al suo fianco la moglie Cinzia, impiegata comunale. La serata si apre come sempre con la battuta di Herbert Ballerina: "Sono Herbert e sono in cerca di occupazione". Poco dopo fa la sua comparsa anche lo “scolabasta”, trovata della serata tra i pacchi blu, che offre a De Martino l’assist perfetto per rivolgersi all’hater diventato virale: "Giorgio hai ragione ti chiedo scusa ancora, è odioso ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, pazzesco De Martino: "Herbert Ballerina è odioso" Approfondimenti su Affari Tuoi De Martino Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile" Stefano De Martino commenta senza mezzi termini Herbert Ballerina, definendolo “orribile”. Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino Herbert Ballerina ritorna ad Affari Tuoi dopo una settimana di assenza, confermando la sua presenza nel programma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Affari Tuoi De Martino Argomenti discussi: Che fine ha fatto Herbert Ballerina? Dall’assenza ad Affari Tuoi allo spettacolo di Roma rimandato. Affari Tuoi, Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina: Sono mortificatoNella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi Stefano De Martino ha salutato di nuovo il suo hater, dandogli ragione su Herbert Ballerina ... dilei.it Affari Tuoi, Stefano De Martino è inarrestabile. Finale da brividiAnche il 29 gennaio Affari Tuoi torna in onda su Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. La trasmissione guidata da Stefano De Martino ormai è una certezza, grazie anche alla ... dilei.it Il pacco Ballerina è uno dei momenti più attesi di Affari Tuoi. Quando entra in scena Martina Miliddi, il ritmo cambia: movenze eleganti, presenza magnetica e un modo di occupare lo spazio che cattura subito l’attenzione. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.