Sara ed Emanuele sono diventati protagonisti di una puntata di Affari Tuoi che li ha visti passare da una fase difficile a un finale felice. Dopo un inizio complicato, un colpo di scena ha portato alla loro vittoria di 50.000 euro. La coppia, originaria della Regione Fortunata, ora si prepara a un passo importante, con la possibilità di sposarsi. La trasmissione ha raccontato il loro percorso, culminato con un risultato che potrebbe cambiare il loro futuro.

La sorte ha scelto la Sardegna, trasformandola nella protagonista di una puntata quasi fiabesca di Affari Tuoi del 13 aprile. Al centro della scena, una coppia a un passo dal matrimonio: Sara ed Emanuele. Hanno deciso di sfidare la fortuna con un sogno semplice e potente, quello di conquistare una somma capace di rendere ancora più speciale il loro giorno. Eppure, fin dall’inizio, il percorso si è rivelato in salita. Pacco blu dopo pacco blu, le certezze si sono sgretolate, lasciando spazio allo sconforto. Il loro entusiasmo si è affievolito lentamente, fino a quando la Regione Fortunata ha cambiato tutto, restituendo loro il sorriso. e anche qualche lacrima di gioia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, dalla delusione al sogno: Sara ed Emanuele conquistano il loro lieto fine alla Regione Fortunata

Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro.

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione FortunataEra iniziata con il piede sbagliato l’ultima puntata di Alberto, dall’Emilia-Romagna.

Argomenti più discussi: Alberto ed Eleonora, i ‘Ridge e Brooke’ di Affari Tuoi: partita da brividi con la Regione Fortunata; Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: Vado via. Poi la sorpresa di De Martino salva la serata; Affari Tuoi, De Martino si fa male e Martina Miliddi sempre in mezzo. Puntata da dimenticare; Martina Miliddi, da Amici ad Affari Tuoi: il legame con De Martino, il dolore per il padre e il sogno di una famiglia.

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