Aeroporto Nice Côte d' Azur inaugurato l' ampliamento del Terminal 2

L'aeroporto di Nizza Côte d'Azur ha annunciato l'apertura ufficiale dell'ampliamento del Terminal 2 durante un evento tenutosi nel pomeriggio. La cerimonia ha segnato il completamento di lavori di ampliamento che hanno coinvolto questa struttura, migliorando gli spazi e le capacità dell'aeroporto. L'inaugurazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e ha visto la presenza di rappresentanti dell'ente gestore.

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'Aeroporto Nice Côte d'Azur ha inaugurato ufficialmente questo pomeriggio l'ampliamento del Terminal 2. Un evento molto atteso per il territorio, tenutosi alla presenza – tra gli altri – del Principe Alberto II di Monaco, del Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, del Sindaco di Nizza Eric Ciotti, di Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e Mundys – azionista di maggioranza di Aèroports de la Côte d'Azur (ACA). L'entrata in esercizio della nuova infrastruttura contribuirà a migliorare la qualità del servizio e la gestione dei flussi passeggeri, sia in partenza sia in arrivo. Il secondo aeroporto francese...🔗 Leggi su Iltempo.it Aeroporto San Francesco, completata la nuova personalizzazione del terminalIl restyling è frutto della collaborazione fra Regione, Aeroporto e Sviluppumbria. Maltempo a Roma, piove dentro l’aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagatoUn improvviso temporale su Roma ha colpito la capitale nella giornata di giovedì 12 marzo, provocando allagamenti, disagi alla circolazione stradale...