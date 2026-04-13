Adescata con la promessa di lavoro in Italia | sequestrata trattata come schiava e costretta a prostituirsi

Una donna è stata attirata con la promessa di un lavoro in Italia, ma è stata poi sequestrata e costretta a prostituirsi. La Procura ha avviato indagini nei confronti di due persone, disponendo l’intervento di un perito e accertamenti sulle chat. Sono state contestate accuse di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione.