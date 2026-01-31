Un’ondata di maltempo si abbatte sull’Italia e il Sud Europa. Le previsioni parlano di fenomeni estremi che si fanno più intensi ogni giorno. Le regioni costiere sono già sotto pressione, con piogge intense e venti forti che mettono a rischio le città e le campagne. Le autorità hanno già messo in allerta i cittadini e preparano interventi per fronteggiare i danni che potrebbero verificarsi nelle prossime ore.

Un’ondata di eventi meteorologici estremi si sta intensificando nel bacino mediterraneo, mettendo in allarme le regioni costiere dell’Italia e del Sud Europa. Tra il 25 e il 28 gennaio 2026, un sistema di bassa pressione si è sviluppato con rapidità insolita al largo della penisola iberica, generando condizioni di instabilità atmosferica senza precedenti. Il fenomeno ha portato a raffiche di vento superiori ai 180 chilometri orari in Portogallo, causando danni diffusi: migliaia di alberi abbattuti, linee elettriche interrotte e circa un milione di persone colpite da blackout. L’intensità del vento non è stata determinata da un’area di bassa pressione particolarmente profonda, ma dal forte contrasto termico tra il sistema in movimento e le alte pressioni presenti al nord delle Alpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Allerta meteo in crescita: fenomeni estremi minacciano il bacino mediterraneo con impatti immediati sull'Italia

Lecco si sta confrontando con un incremento costante delle temperature e un aumento di eventi meteorologici estremi.

Un ciclone mediterraneo sta interessando l'Italia, causando condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni.

