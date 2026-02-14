La Protezione Civile ha deciso di prorogare l’allerta meteo in Campania perché la perturbazione in atto continuerà a portare pioggia e vento forte fino alle 18 di domenica 15 febbraio. La decisione è stata presa dopo aver monitorato le condizioni atmosferiche, che hanno causato allagamenti e disagi in molte zone della regione. La situazione resta critica in alcune aree, dove si registrano accumuli di acqua e alberi caduti.

Tempo di lettura: 2 minuti La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, arriva la proroga dell’allerta: il livello da arancione a giallo

