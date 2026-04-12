Addio a Asha Bhosle la star di Bollywood

È morta Asha Bhosle, cantante e icona di Bollywood. La notizia ha suscitato dolore in tutta l’India, dove la sua scomparsa è stata accolta con commozione. La cantante aveva una lunga carriera e ha registrato numerosi successi nel mondo della musica. La sua morte segna la perdita di una figura fondamentale nel panorama musicale indiano. La notizia è stata diffusa in queste ore e ha fatto il giro dei media nazionali.

Con la morte di Asha Bhosle se ne va un pezzo di storia del cinema bollywoodiano. In queste ore tutta l'India è a lutto Si è spenta a 92 anni la cantante indianaAsha Bhosle, una delle voci più influenti della cultura musicale bollywoodiana. La notizia della sua dipartita è stata confermata dalla sua famiglia alla BBC, l’artista si è spenta a causa di un infarto, era ricoverata in ospedale. Asha Bhosleè considerata un‘icona culturale, con oltre otto decenni di carriera, interpretando più di 12.000 brani e contribuendo in modo decisivo al cinema indiano e ai suoi sound. Secondo gli esperti, con la sua scomparsa, si cambia la storia di questo mondo per sempre.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Asha Bhosle, la star di Bollywood Leggi anche: Il porto diventa un set: le star di Bollywood approdano al Monumento al Marinaio "Addio a Dick Van Dyke, star di Dawson’s Creek", la clamorosa gaffe radiofonicaNell'annunciare la morte di James Van Der Beek, l'ex Pussycat Dolls Ashley Roberts ha commesso un errore clamoroso scambiandolo per il centenario... Farewell To The Queen Of Melody, Asha Bhosle Passes Away At 92; India Mourns Legendary Music Icon