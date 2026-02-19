Carlo Ronchi pioniere della cooperazione agroalimentare addio al leader di Valfrutta e Conserve Italia

Carlo Ronchi, noto leader nel settore agroalimentare, è morto a 91 anni. La sua scomparsa avviene a causa di un malore improvviso, mentre si trovava a Ravenna. Ronchi ha contribuito a sviluppare la cooperazione tra produttori di frutta e verdura, rafforzando il ruolo delle cooperative nel mercato. È stato tra i primi a promuovere l’uso di tecnologie innovative nelle aziende agricole. La sua esperienza ha segnato un passaggio importante nel settore, lasciando un’eredità duratura nelle aziende come Valfrutta e Conserve Italia. La sua figura rimarrà legata a questo mondo.

Addio a Carlo Ronchi, il pioniere che portò la cooperazione nel mondo dei succhi e degli ortofrutti. Ravenna, 19 febbraio 2026 – Si è spento all'età di 91 anni Carlo Ronchi, figura chiave nella storia di Conserve Italia e storico direttore del marchio Valfrutta. La sua leadership ha trasformato un'intuizione pionieristica – quella di portare il modello cooperativo nell'industria agroalimentare – in una realtà consolidata, lasciando un'impronta indelebile nel panorama dell'ortofrutta italiana. Dalle origini alla crescita di un Consorzio. La scomparsa del cavalier Ronchi ha scosso il mondo cooperativo e agroindustriale romagnolo. Figura di primo piano nella storia di Conserve Italia, è stato direttore generale e ad, portandola a fatturare 700 miliardi: Ha sempre avuto una visione proiettata al futuro. Aveva 91 anni