Luciano Spalletti ha recentemente espresso grande apprezzamento per Yildiz, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel futuro della squadra. Il tecnico ha descritto il giovane come un talento completo, evidenziando il suo modo di interpretare il calcio e il suo comportamento esemplare. Le parole di Spalletti riflettono fiducia nelle potenzialità di Yildiz, considerandolo un elemento chiave per la crescita e il progetto del club.

Spalletti ai microfoni di TRT Spor analizza il momento di Yildiz con parole davvero molto dolci. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero. Il legame tra un allenatore e il suo talento più cristallino può spesso fare la differenza tra una buona stagione e un'annata trionfale. Nel caso della Juventus, il perno centrale di questa sintonia è indubbiamente Spalletti, il quale ha saputo costruire un ponte umano e tecnico con Kenan Yildiz. Dopo le dichiarazioni d'amore sportivo del giovane numero 10, è arrivata la replica carica di stima del tecnico toscano, che ai microfoni dell'emittente turca TRT Spor ha esaltato il suo giocatore.

© Juventusnews24.com - Spalletti esalta Yildiz: «Rappresenta il nostro futuro. E’ un ragazzo perfetto sono tutti i punti di vista. Il suo modo di interpretare il calcio mi fa pensare ad una cosa»

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo»L’attesa per il settimo incontro della fase a gironi di Champions League 202526 si concentra sulla conferenza stampa di Thuram, che ha commentato il suo rapporto con la Juventus e il calcio di Spalletti.

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo» – VIDEOIn vista del settimo match della fase a gironi di Champions League 202526, Thuram ha parlato in conferenza stampa della Juventus e del calcio di Spalletti.

La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium. Sconfitta in Sardegna per 1-0, gol di Mazzitelli. La Juve è soprattutto Yildiz, tanto Yildiz, e poco altro. Va a meno quattro dal Napoli. Ravezzani esalta la prestazioni di Cagliari e svela cosa è mancato alla Juventus di Spalletti. Nessuno dei due è rigore, Spalletti contro il Videocalcio. Poi esalta il totem Juve. Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz, Locatelli, Koopmeiners le scelte di Spalletti.

Spalletti esalta Yildiz: Lo vorrei come figlio, è perfetto, in campo quasi un visionario

Yildiz sul rinnovo: Sto bene alla Juventus. Spalletti: Lui come un figlio, è un visionario. La Champions League resta una competizione unica, ma va affrontata con lo stesso spirito di ogni partita. È questo il messaggio di Kenan Yıldız, intervenuto ai microfoni di TRT Spor.

