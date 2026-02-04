Daniele Adani elogia il Milan dopo la vittoria contro il Bologna. L’ex difensore dell’Inter ha scritto su Instagram che questa volta i rossoneri hanno messo in campo una prestazione completa, preparata molto bene da Allegri. Un commento che arriva dopo una partita in cui il Milan ha dimostrato di essere in buona forma.

Il giorno dopo la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano arrivano i commenti e le opinioni sul successo rossonero. Anche l'ex difensore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani si è espresso sul proprio profilo Instagram, sottolineando la grandissima prestazione dei rossoneri che hanno meritato la vittoria del 'Dall'Ara'. Ecco, dunque, il suo commento. "Non abbiamo fatto un’analisi ieri della partita del Milan a Bologna, che ha fatto una super partita. Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani promuove i rossoneri: “Finalmente una partita completa del Milan. Preparata benissimo da Allegri”

Adani ha commentato con fermezza la recente partita tra Como e Milan, definendola "la più grande ingiustizia del campionato".

Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

