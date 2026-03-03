L’attacco è la miglior difesa dell’Atletico contro lo Yamal dice Simeone

L’allenatore dell’Atletico ha dichiarato che l’attacco rappresenta la strategia più efficace contro lo Yamal. La frase è stata riportata da un sito inglese e tradotta per i lettori italiani. Nessuna altra informazione o analisi è stata fornita nel testo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Diego Simeone ritiene che costringere Lamine Yamal a difendere sia il modo migliore per metterlo a disagio, in vista della resa dei conti di Copa del Rey dell'Atletico Madrid con il Barcellona. L'Atleti sta difendendo un vantaggio di 4-0 sui Blaugrana mentre cerca di raggiungere la sua prima finale di coppa nazionale dal 2012-2013, con la gara di ritorno che si svolgerà martedì al Camp Nou. La squadra di Simeone è favorita in modo schiacciante per passare alla partita clou contro la Real Sociedad o l'Athletic Club, ma se un giocatore è in grado di fermarli, quello è Yamal.