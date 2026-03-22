Sconfitta con tante recriminazioni Allo Spezia non basta Aurelio La Juve Stabia vince in rimonta Per la salvezza serve un miracolo
Allo Spezia, la squadra di casa subisce una sconfitta con molte recriminazioni, mentre la Juve Stabia vince in rimonta con un risultato di 3-1. Nel primo tempo il punteggio si chiude sull’1-1, mentre nel secondo tempo la Juve Stabia segna due gol decisivi. La formazione di casa schiera Confente tra i pali, con Varnier che subentra all’inizio del secondo tempo e Okoro che entra a 22 minuti dalla fine.
Juve Stabia 3 Spezia 1 (primo tempo 1-1) JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakitè (1’ st Varnier), Bellich, Dalle Mura; Carissoni (13’ st Ricciardi), Mosti (45’ st Mannini), Leone, Correia, Cacciamani; Torrasi (1’ st Pierobon); Gabrielloni (22’ st Okoro). (A disp. Signorini, Boer, Kassama, Ciammaglichella, Dos Santos). All. Abate. SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Ruggero (33’ st Vignali), Hristov, Bonfanti; Sernicola, Romano, Comotto (41’ st Lapadula), Beruatto (33’ st Vlahovic), Aurelio; Adamo (16’ st Valoti); Artistico. (A disp. Mascardi, Loria, Bellemo, Nagy, Shagxle, Bertoncini, Lorenzelli). All. Donadoni. Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti Catallo di Frosinone e Bitonti di Bologna), quarto uficiale Massimi di Termoli, Var Volpi di Arezzo, Avar Prenna di Molfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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