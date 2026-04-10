Nuovo Toyota RAV4 una sesta generazione ibrida

È stata presentata la sesta generazione del Toyota RAV4, un aggiornamento che introduce nuove caratteristiche e tecnologie nel modello. La vettura mantiene il suo carattere ibrido, con modifiche progettate per migliorare le prestazioni e l’efficienza. La presentazione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti specifici rispetto alle versioni precedenti.

(Adnkronos) – Il nuovo Toyota RAV4 si presenta con una sesta generazione che segna un passaggio importante nella storia del modello. Toyota aggiorna uno dei suoi SUV più rappresentativi con un progetto che punta su stile, comfort, sicurezza e digitalizzazione, senza perdere quella versatilità che da sempre ne ha determinato il successo. Il risultato è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid

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