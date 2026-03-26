Monte Sant’Angelo | attive le nuove isole ecologiche informatizzate

A Monte Sant’Angelo sono state messe in funzione le nuove isole ecologiche informatizzate, che consentono il conferimento dei rifiuti urbani. Le strutture sono state installate sul territorio comunale e sono ora operative. La gestione dei rifiuti avviene attraverso sistemi digitali, che permettono di monitorare e regolare il conferimento.

Sono attive sul territorio comunale le nuove isole ecologiche informatizzate, destinate al conferimento dei rifiuti urbani. Si tratta di un intervento importante per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare il corretto conferimento e rafforzare le azioni a tutela dell’ambiente. L’accesso alle isole ecologiche informatizzate avviene esclusivamente tramite tessera sanitaria dell’utente iscritto al ruolo TARI del Comune di Monte Sant’Angelo. Il sistema consente l’identificazione dell’utente e il controllo degli accessi. Le postazioni sono inoltre dotate di videosorveglianza, per garantire il corretto utilizzo del servizio e prevenire conferimenti non conformi o abbandoni di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo: attive le nuove isole ecologiche informatizzate Articoli correlati Leggi anche: Mattinata, da oggi attive le nuove isole ecologiche Leggi anche: Isole ecologiche in Santa Caterina. Tornano attive dopo tre mesi di stop Una selezione di notizie su Monte Sant'Angelo attive le nuove isole... Temi più discussi: Cataneo: Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: Servizio tutto l'anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo; Manfredonia. Welfare, scorre la graduatoria del Reddito di Dignità; Monte Sant’Angelo: attive le nuove isole ecologiche informatizzate. Monte Sant’Angelo: attive le nuove isole ecologiche informatizzateMONTE SANT'ANGELO: ATTIVE LE NUOVE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE Sono attive sul territorio comunale le nuove isole ecologiche informatizzate, destinate ... ilsipontino.net Linea Soccavo-Monte Sant’Angelo interrotta, treno fermo per avaria: disponibili i bus sostitutiviTreno fermo per avaria: interrotta la circolazione lungo la linea Soccavo-Monte Sant'Angelo. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che ... msn.com ASI, CONFRONTO SU PORTO E INDUSTRIA: al centro lo sviluppo dell’area Manfredonia–Monte Sant’Angelo - facebook.com facebook