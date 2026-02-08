Rieti | Centro Storico verso la raccolta differenziata 2.0 dal 2026 isole ecologiche smart e piano informativo in corso

Il centro storico di Rieti si prepara a cambiare volto per la raccolta differenziata. Dal 16 febbraio 2026, entreranno in funzione isole ecologiche smart e un nuovo sistema di gestione dei rifiuti più efficiente. La città sta lavorando a un piano informativo per aiutare i cittadini ad adattarsi a questa novità.

Il centro storico di Rieti è al centro di una trasformazione radicale nella gestione dei rifiuti, con l’imminente attivazione di un nuovo sistema di raccolta differenziata basato su isole ecologiche informatizzate, a partire dal 16 febbraio 2026. L’iniziativa, che coinvolge inizialmente oltre 700 utenze domestiche e circa 35 attività commerciali, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità urbana e una gestione più efficiente dei rifiuti in una delle zone più delicate e rappresentative della città. Il progetto, ambizioso e complesso, si fonda su un approccio graduale e partecipativo, volto a coinvolgere attivamente i cittadini e le imprese del centro storico nel cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rieti Centro

La Giunta Comunale di Brindisi ha approvato la creazione di due mini isole ecologiche presidiate, nell’ambito di un progetto volto ad aumentare la raccolta differenziata.

A Napoli la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici aumenta, grazie alle isole ecologiche intelligenti.

