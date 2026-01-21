Work life balance | come riequilibrare i ritmi e vivere felici

Il concetto di work life balance è diventato centrale nel mondo del lavoro contemporaneo. Oggi, i giovani professionisti cercano non solo opportunità di crescita, ma anche equilibrio tra vita privata e professionale. Riequilibrare i ritmi quotidiani permette di vivere con maggiore serenità e benessere. In questo articolo, esploreremo strategie e riflessioni utili per raggiungere un equilibrio sostenibile e duraturo.

Una volta, ai colloqui di lavoro i canditati si informavano sui possibili sviluppi di carriera. Oggi, invece, i 25enni o giù di lì chiedono tempo, confini, work life balance insomma. Lo raccontano i selezionatori e lo confermano i manager: se il lavoro invade troppo nella vita privata, i più giovani semplicemente se ne vanno. «Per molti di loro non è un concetto astratto, ma una questione concreta di tempo che non si tocca», dice il biohacker Stefano Santori. «Uscire alle sei. Fare sport. Usare la pausa pranzo senza sensi di colpa. Non essere reperibili sempre. Infatti, con lo smart working è esploso il tema del diritto alla disconnessione, perché flessibilità non significa disponibilità continua».

