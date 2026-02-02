Acrobati del cambiamento Com’è cambiata l’informazione | un libro del giornalista Massimo Barbano

Massimo Barbano racconta come è cambiato il mondo dell’informazione negli ultimi quarant’anni. Nel suo nuovo libro, il giornalista ripercorre le trasformazioni che hanno investito il mestiere del giornalista, il rapporto tra stampa e potere politico e finanziario. Un viaggio tra sfide e rivoluzioni che hanno segnato il settore, con esempi concreti e riflessioni su come il cambiamento abbia ridefinito il modo di fare informazione oggi.

Come sono cambiati il mondo dell'informazione, il mestiere del giornalista, il rapporto fra giornalismo e potere politico e finanziario? A ripercorrere quattro decenni di cambiamenti epocali nel settore è un saggio di Massimo Barbano, giornalista di lungo corso, dal titolo "Acrobati del cambiamento – Una vita da cronista dal block notes agli algoritmi" pubblicato da Edizioni Esperidi, che sarà presentato sabato 14 febbraio alle ore 17,30 nella sala della biblioteca Bernardini del convitto Palmieri di Lecce in piazzetta Carducci. Saranno presenti gli editori Claudio Martino e Roberta Marra. Dialogherà con l'autore la docente Maria Agostinacchio.

