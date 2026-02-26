Acrobati del cambiamento | il saggio di Massimo Barbano alla biblioteca Cingolani di Squinzano

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18, la biblioteca comunale di Squinzano ospiterà la presentazione di un nuovo saggio scritto da un noto giornalista. L’evento si terrà presso la sala dedicata alla cultura, in via Montegrappa. Il libro affronta temi legati al cambiamento e alla trasformazione, offrendo spunti di riflessione per i lettori interessati a queste tematiche. L’incontro è aperto a tutti gli appassionati.

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.00, gli spazi della Biblioteca comunale “G. Cingolani” (Villa Cleopazzo, Via Montegrappa 65) a Squinzano, accoglieranno la presentazione del saggio del giornalista Massimo Barbano, dal titolo “Acrobati del cambiamento. Una vita da cronista: dal block notes agli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Acrobati del cambiamento. Com’è cambiata l’informazione: un libro del giornalista Massimo BarbanoCome sono cambiati il mondo dell’informazione, il mestiere del giornalista, il rapporto fra giornalismo e potere politico e finanziario? A...

"Dall'irragionevole ragione, sguardi sull’Occidente", presentazione del saggio di Giuseppe Ruggeri alla MondadoriVenerdì 30 gennaio, alle ore 18, al Mondadori Bookstore Messina di via Consolato Del Mare 35, verrà presentato il saggio Dell'irragionevole ragione.

Argomenti discussi: Squinzano, incontro con il giornalista Massimo Barbano.

Acrobati del cambiamento: il saggio di Massimo Barbano alla biblioteca Cingolani di SquinzanoSabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.00, gli spazi della Biblioteca comunale G. Cingolani (Villa Cleopazzo, Via Montegrappa 65) a Squinzano, accoglieranno la presentazione del saggio del giornalista ... lecceprima.it

Acrobati del cambiamento: il nuovo libro del giornalista Massimo BarbanoLECCE – Acrobati del cambiamento. Una vita da cronista: dal block notes agli algoritmi. È il tuitolo del libro scritto dal giornalista Massimo Barbano, non solo un’autobriografia del suo lavoro fatt ... trnews.it