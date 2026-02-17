Caparra da 1.000 euro per l' escavatore comprato online ma l' annuncio è finto e viene truffato

Venerdì 13, un uomo di 67 anni è stato denunciato dai carabinieri di Copparo per aver truffato un acquirente che aveva versato 1.000 euro di caparra per un escavatore acquistato su internet. L’uomo aveva pubblicato un annuncio falso, attirando la vittima con la promessa di consegna rapida, ma in realtà aveva intenzione di svanire con il denaro. La polizia ha scoperto il raggiro dopo aver seguito le tracce delle comunicazioni online.

Venerdì 13 i carabinieri di Copparo, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato alla Procura estense un 67enne per il reato di truffa, architettato mediante una finta inserzione online. L’annuncio di vendita, postato su una piattaforma e-commerce, ha attirato l’attenzione di un 32enne copparese interessato all’acquisto di un mini escavatore usato, al prezzo di oltre 3000 euro. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. E si cerca personale Ciak, si gira in città.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia Compra dei ricambi per l'auto online ma viene truffato: 30enne denunciataUn episodio di truffa online ai danni di un 58enne di Sorbolo Mezzani si è concluso con la denuncia di una giovane donna di 30 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Paga la caparra, ma l'appartamento non c’è: per il turista una beffa da 1.200 euroSENIGALLIA - Turista romano truffato da un annuncio online. Aveva prenotato una casa per le vacanze a Senigallia, anticipando la caparra di 1.200 euro, ma l’appartamento era già occupato. Recandosi ... corriereadriatico.it Caparra da 1.000 euro per l'escavatore comprato online, ma l'annuncio è finto e viene truffato x.com MotoGiro 31.05.2026, il Delta e il Canarin con il suo staff ci aspettano!! Prenotazioni aperte ma con posti limitati, caparra 25 euro a partecipante per info 0425-31420 Luca facebook