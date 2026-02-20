Il Comune di Arcola ha deciso di aiutare 76 famiglie in difficoltà a pagare l’affitto, offrendo loro un contributo economico. La scelta è arrivata dopo aver riscontrato molte richieste di sostegno da parte di cittadini in difficoltà, che faticano a coprire le spese di casa. Questa misura mira a dare un aiuto concreto a chi si trova in una fase complicata, senza aumentare le risorse regionali già limitate. La distribuzione dei fondi si svolge in modo rapido e diretto, per garantire un supporto immediato.

Sono 76 le famiglie residenti ad Arcola che riceveranno un contributo per la locazione. Un numero importante di nuclei che non è andato di pari passo con maggiori erogazioni da parte della Regione. Nonostante però siano in picchiata i contributi a livello regionale per il sostegno agli affitti nel corso degli ultimi anni, il Comune di Arcola è riuscito a implementare la cifra ricevuta di 23mila euro, con 16mila euro di risorse proprie in modo da poter attribuire in media 516 euro a chi ha fatto la richiesta e rientra nelle caratteristiche previste dal bando. Da 80mila euro ricevuti nel 2022 i tagli dalla Regione per le risorse sono stati pesanti e sostanziosi: sono calati a 22mila nel 2024 e appunto nel 2025 a 23mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il contributo per pagare l’affitto. Sollievo per 76 famiglie in difficoltà

