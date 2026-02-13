Bollette contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie | pronto il decreto del governo

Il governo ha approvato un decreto che prevede un contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie, destinato ad alleviare i rincari delle bollette di luce e gas causati dall’aumento dei prezzi energetici.

Il governo prepara un nuovo intervento per ridurre le bollette di luce e gas alle famiglie e alle imprese. Una bozza del decreto legge, che sarà discussa in Consiglio dei ministri la prossima settimana, prevede per il 2026 un fondo di 315 milioni di euro, coperto dal Mase, destinato a garantire un contributo di 90 euro alle famiglie già beneficiarie del bonus sociale per la bolletta elettrica. Il sostegno straordinario potrà essere esteso anche ai clienti domestici senza bonus sociale ma con un Isee annuale fino a 25.000 euro, grazie a iniziative dei fornitori di energia elettrica. Le misure, che includono anche interventi per le piccole e medie imprese, puntano a ridurre le bollette per un ammontare stimato tra 2,5 e 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Il governo ha approvato un nuovo decreto che interviene sulle bollette del 2026.

Nel 2026, le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.

