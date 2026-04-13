A Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, un uomo di 60 anni è stato tratto in salvo durante un tentativo di suicidio nella sua abitazione. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, sono riuscite a impedire che si verificasse una tragedia. L’episodio si è verificato in un momento di grande tensione, quando il personale delle forze dell’ordine è arrivato sul posto e ha portato a termine il salvataggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia evitata grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine. Momenti di grande tensione ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, dove un 60enne del posto è stato salvato mentre stava tentando di togliersi la vita nella propria abitazione. Decisiva è stata la tempestiva collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato, che ha permesso di evitare un epilogo drammatico. La telefonata e la richiesta di aiuto. È stato lo stesso uomo a contattare la Sala Operativa del Commissariato di Acireale, annunciando la propria intenzione di “farla finita” a causa di un profondo disagio personale. Il poliziotto che ha...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aci Sant’Antonio: salvato un uomo che tentava il suicidio grazie all’intervento di Carabinieri e Polizia

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