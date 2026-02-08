Orrore 5 cani decapitati | 3 sono cuccioli Vendetta o riti satanici?

Una scoperta sconvolgente scuote Ancona. In un’area isolata, ma frequentata da jogger e camminanti, sono stati trovati cinque cani decapitati. Tre di loro sono cuccioli. La scena appare chiaramente violenta, e le autorità stanno indagando per capire se si tratti di una vendetta o di riti satanici. La comunità è sotto shock e chiede risposte.

Ancona, 8 febbraio 2026 – Un ritrovamento macabro, di una ferocia inaudita, in una zona piuttosto isolata ma comunque molto frequentata da chi fa jogging o ama le passeggiate. Cinque cani, tra cui anche cuccioli, decapitati. Siamo tra le province di Ancona e Macerata. In una zona interna, precisamente in una traversa di via Scossicci — la strada che dal ristorante "La Vecchia Fattoria" conduce verso il litorale — è stato scoperto un vero e proprio cimitero dell'orrore. Tutto è iniziato ieri intorno alle 15, quando una volontaria dell'associazione Amici Animali si trovava in zona per un sopralluogo di preaffido insieme a un cucciolo.

