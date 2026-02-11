L’ex presidente della Rai, Marcello Foa, torna a parlare delle accuse che circondano Jeffrey Epstein. In un’intervista, Foa rivela di aver visto file dove si fanno riferimenti a riti satanici e violenze sui bambini. A suo avviso, ci sono pratiche inimmaginabili e rischia che i veri colpevoli restino impuniti. La vicenda torna a scuotere l’opinione pubblica, alimentando sospetti e interrogativi sulla reale portata delle indagini.

Marcello Foa, questi Epstein files sono davvero una questione seria? Oppure oltre al clamore che si è sviluppato sul Web c’è poco? «Gli Epstein files sono una questione serissima. Una quantità enorme di documenti, di cui però qualche migliaio non è stata resa pubblica per ragioni di Stato o perché contenenti materiale troppo sensibile. Insomma la parte più scottante, imbarazzante, lugubre non è uscita: il procuratore aggiunto Todd Blanche qualche giorno fa ha parlato di immagini di morte, ferite e violenze fisiche. Quella è una dichiarazione fortissima, quelle immagini non ce le hanno mostrate e sono le più atroci da concepire per il pubblico e le più pesanti per chiunque sia stato ripreso in quegli atti. 🔗 Leggi su Laverita.info

«Intorno a Epstein l'ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»

Una scoperta sconvolgente scuote Ancona.

Una donna di Bolzano è stata temporaneamente privata della responsabilità genitoriale dopo aver tentato di coinvolgere il figlio in riti legati a superstizioni.

