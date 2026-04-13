Abusi sulla figlia 14enne degli amici condannato a 6 anni di carcere

Un uomo di 66 anni, originario delle Filippine, è stato condannato a sei anni di carcere per aver commesso violenza sessuale aggravata su una ragazza di 14 anni, sorella di un bambino che aveva fatto da padrino al suo battesimo. La vicenda riguarda abusi compiuti ai danni della figlia degli amici dell’uomo. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in cui sono stati raccolti elementi a carico dell’imputato.