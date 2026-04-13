Abusi sulla figlia 14enne degli amici condannato a 6 anni di carcere
Un uomo di 66 anni, originario delle Filippine, è stato condannato a sei anni di carcere per aver commesso violenza sessuale aggravata su una ragazza di 14 anni, sorella di un bambino che aveva fatto da padrino al suo battesimo. La vicenda riguarda abusi compiuti ai danni della figlia degli amici dell’uomo. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in cui sono stati raccolti elementi a carico dell’imputato.
Condannato a 6 anni di reclusione il 66enne originario delle Filippine imputato per violenza sessuale aggravata su una 14enne, la sorella del bambino a cui ha fatto da padrino al battesimo.Le accuse e la condannaStando all'accusa, gli abusi sarebbero iniziati nel 2015, quando la vittima aveva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Imperia, violenze sessuali sulla figlia da quando aveva 6 anni, padre condannato a 17 anni di carcereUn uomo è stato condannato dal tribunale collegiale di Imperia a 17 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale su minori.
Abusi sulla figlia degli amici, torna nelle Filippine dopo la denuncia. Il prete lo difende: "Non è scappato"Il sacerdote tra i testimoni nel processo per violenza sessuale aggravata: "Una messa per salutarlo prima della partenza".