Imperia violenze sessuali sulla figlia da quando aveva 6 anni padre condannato a 17 anni di carcere

Un uomo di Imperia è stato condannato a 17 anni di carcere per aver abusato della propria figlia, che aveva solo sei anni all’inizio delle violenze. La vicenda è emersa dopo sette anni di silenzio, durante i quali la bambina ha subito abusi continui. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 28 anni, ma il tribunale ha deciso di ridurre la condanna. La madre della bambina, chiamata a testimoniare, ha detto di non essersi mai accorta di nulla.

Un uomo è stato condannato dal tribunale collegiale di Imperia a 17 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale su minori. Il pubblico ministero aveva chiesto 28 anni di carcere. L'imputato era accusato di aver abusato della figlia per oltre sette anni e, in particolare, da quando la piccola aveva solo 6 anni. Nei suoi confronti il giudice ha disposto anche una provvisionale di 25 mila euro a favore della parte civile. La vicenda era emersa a scuola, da alcune confidenze della piccola. A quel punto sono scattate le indagini attraverso intercettazioni ambientali e il rinvenimento di diverso materiale pedopornografico nel computer dell'uomo.

