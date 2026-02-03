Alla Camera dei Deputati si terrà giovedì 5 febbraio una conferenza stampa per denunciare la mancanza di dati sull'accesso all'aborto in Italia. Gli organizzatori puntano il dito contro il governo, che non fornisce numeri ufficiali, definendo questa omissione una palese violazione di un dovere istituzionale. La questione si trascina da tempo, e l’assenza di dati rende difficile monitorare e capire come funziona realmente la legge 194 nel nostro Paese.

Su quanto debba produrre il Ministero della Salute, la legge 194 non ha lacune: «entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro». Una scadenza mai rispettata. «È in corso una battaglia feroce delle destre di governo contro l'autodeterminazione, questo è innegabile», dichiara Federica Pennelli, giornalista freelance per il quotidiano Domani, che interverrà alla conferenza alla Camera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Legge 194: l'Italia continua a non avere dati sull'accesso all'aborto. Sportiello: «Una palese violazione di un dovere istituzionale»

Hamas ha condannato l’attacco israeliano che ha portato alla morte del comandante Raad Saad e di altre tre persone a Gaza City, definendolo una violazione evidente del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, entrato in vigore in ottobre.

