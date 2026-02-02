Sicurezza del territorio Diffida dei Comitati alluvionati | Fusti di alberi mai rimossi

I comitati alluvionati di Traversara, Villanova e Faenza hanno inviato una diffida ufficiale ai vertici regionali e agli enti preposti. Nelle lettere, segnalano che fusti di alberi, lasciati sul territorio dopo le alluvioni, non sono mai stati rimossi. Tante foto dimostrano come queste situazioni possano rappresentare un rischio. La regione deve intervenire subito per mettere in sicurezza l’area.

Tante foto a corredo della diffida tecnica formale inviata ai vertici della Regione Emilia-Romagna, al Commissario straordinario e a tutti gli Enti preposti alla tutela del territorio da parte dei comitati alluvionati 'Progetto Futuro Sicuro' di Traversara, 'Alluvionati Villanova' e 'Fluire' della zona di Faenza. "Il fronte per la sicurezza del fiume Lamone si compatta – spiega il presidente del comitato 'Progetto Futuro Sicuro'" Luca Baldi –. La formale - e durissima, aggiungono i comitati - diffida tecnica è stata inviata ai destinatari pochi giorni fa. "Al centro dell'iniziativa non ci sono solo le richieste di risarcimento – spiegano – ma una precisa analisi tecnica dello stato attuale del fiume, che definiamo una minaccia".

