A2 rimonta incredibile | l’Altafratte strappa la promozione al quinto set

Nella semifinale di playoff della categoria A2 disputata nella Soevis Arena di Castellanza, l’Altafratte ha ottenuto una vittoria dopo una rimonta nel quinto set contro la Futura Volley Giovani. La partita si è conclusa con l’Altafratte che ha conquistato la promozione, lasciando la squadra avversaria senza possibilità di accesso alla massima serie. La sfida ha visto un cambio di risultato nel momento decisivo, regalando una vittoria inattesa all’Altafratte.

La semifinale di playoff della categoria A2 si è conclusa con un colpo di scena nella Soevis Arena di Castellanza, dove la Futura Volley Giovani ha sfumare la promozione in A1. Nonostante un vantaggio iniziale decisivo, le biancorosse di Tettamanti hanno subito la rimonta della Nuvolì Altafratte Padova, che ha vinto la gara al quinto set per 2-3 e si assicura così il posto in finale. Il collasso tattico dopo il controllo iniziale. La partita ha seguito un’evoluzione drammatica, passando dal dominio totale delle padovane di Busto alla resilienza delle venete. Le giocatrici di Tettamanti avevano costruito un vantaggio solido, portando i primi due set sul 25-21 e 25-20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2, rimonta incredibile: l’Altafratte strappa la promozione al quinto set Nuvolí AltaFratte vince 3-1: Mazzon guida la rimonta storicaLa Nuvolí AltaFratte Padova ha superato l’Olio Pantaleo Volley Fasano per 3-1 nei quarti di finale della Serie A2 Tigotà. Nuvolí Altafratte Padova, le dieci tappe della pool promozioneTerminata la prima fase al terzo posto della graduatoria del girone B, la Nuvolí AltaFratte Padova attende adesso il mese di febbraio per immergersi...