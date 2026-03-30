Nuvolí AltaFratte vince 3-1 | Mazzon guida la rimonta storica

La Nuvolí AltaFratte Padova ha battuto l’Olio Pantaleo Volley Fasano con il punteggio di 3-1 nei quarti di finale della Serie A2 Tigotà. La partita si è disputata recentemente e ha visto la squadra padovana ottenere la vittoria, con Mazzon che ha guidato la rimonta. La sfida si è conclusa con il punteggio finale di 3-1.

La Nuvolí AltaFratte Padova ha superato l’Olio Pantaleo Volley Fasano per 3-1 nei quarti di finale della Serie A2 Tigotà. L’incontro si è svolto a Fasano, con le padovane che hanno imposto il proprio ritmo dopo un inizio incerto. La vittoria apre la strada alla gara di ritorno a Trebaseleghe, dove una nuova affermazione garantirà l’accesso alle semifinali. Il match ha un equilibrio iniziale nelle prime due frazioni, rotto definitivamente dalla squadra veneta nel terzo set grazie all’efficacia del muro e dell’attacco. I dati statistici confermano la superiorità offensiva delle padovane, guidate da una Mazzon in forma smisurata. Il risultato finale (25-21 23-25 21-25 17-25) segna un esordio storico nei playoff per la compagine guidata da Marco Sinibaldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuvolí AltaFratte vince 3-1: Mazzon guida la rimonta storica Articoli correlati Nuvolí Altafratte Padova, le dieci tappe della pool promozioneTerminata la prima fase al terzo posto della graduatoria del girone B, la Nuvolí AltaFratte Padova attende adesso il mese di febbraio per immergersi... Nuvolí AltaFratte a Roma per la sua “prima” di Coppa Italia: in palio la semifinaleMai sino a oggi la società padovana aveva avuto modo di scendere in campo per questa prestigiosa manifestazione, cosa resa possibile quest’anno da... Una raccolta di contenuti su Nuvol AltaFratte vince 3 1 Mazzon guida... Argomenti discussi: Blitz a Fasano, l'Alta Fratte inizia i playoff con il vento in poppa; Blitz a Fasano l' Alta Fratte inizia i playoff con il vento in poppa.